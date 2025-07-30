Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

После Собинской межрайонной прокуратуры в сквере Семьи, любви и верности города Собинки устранены нарушения, представлявшие угрозу для жизни и здоровья детей.Проверка показала, что детская игровая площадка не соответствовала требованиям безопасности: уровень ударопоглощающего покрытия был недостаточным, а на игровом корпусе отсутствовали защитные колпаки на болтах.Кроме того, в парке Жилкооперация центральные ворота находились в ненадлежащем состоянии из-за отсутствия креплений.Прокуратура внесла представление в адрес администрации Собинского муниципального округа.После рассмотрения представления администрация приняла меры по устранению нарушений: была произведена подсыпка песка для увеличения толщины ударопоглощающего покрытия, установлены информационные таблички с правилами пользования игровым оборудованием, возрастными ограничениями и контактными данными экстренных служб, а также установлены защитные колпаки на болтовые соединения. В парке была проведена починка и восстановление ворот.