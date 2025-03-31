15-летний подросток взял чужой мотоцикл покататься и попался госавтоинспекторам. История произошла в одном из СНТ Судогодского района. Парень явно не ожидал встретить там полицию. Как

15-летний подросток взял чужой мотоцикл покататься и попался госавтоинспекторам. История произошла в одном из СНТ Судогодского района. Парень явно не ожидал встретить там полицию. Как сообщили в УМВД области, инцидент случился 29 марта. Сотрудники ДПС остановили мотоцикл «Мотоленд-300», за рулем которого находился подросток. Правоохранители отметили, что он взял мотоцикл без спроса – у кого –