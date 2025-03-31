После этого дверь в кабинку разблокируется.

Во Владимире установили два новых модульных туалета – один перед входом в парк Пушкина, другой в парке Липки. Они стали доступны для пользователей после неопределенности с ценой услуги: теперь воспользоваться туалетом можно за 20 рублей. Ранее в городе остро ощущалась нехватка современных туалетных комплексов, о чем говорили мэр Дмитрий Наумов и министр Юлия Бояркина.Новые туалеты оборудованы двумя кабинами, включая отделение для людей с ограниченными возможностями, а также раковиной и системой обогрева. Оплатить можно наличными, пока безналичная система не работает.Однако существует ограничение по времени: пользователи должны уложиться в 15 минут, после чего дверь разблокируется.