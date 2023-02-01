Прокурор подал иск в суд. Фемида поддержала позицию ведомства и потребовала устранить нарушения.

В Гусь-Хрустальном прокуратура нашла массовые нарушения в работе приюта для животных на Курловской-1.В результате проверки выяснилось, что дом для четвероногих не оборудован зоной временного содержания (манеж-приёмной, карантинным отделением, изолятором, стационаром), отсутствуют лекарства, инструменты, расходники и оборудование для проведения операций, не ведётся учёт собак и кошек, не заведены карточки о вакцинации, кастрации и стерилизации, не соблюдаются требования пожарной безопасности.Прокурор подал иск в суд. Фемида поддержала позицию ведомства и потребовала устранить нарушения. Решение в законную силу пока не вступило.