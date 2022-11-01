Сейчас гражданам стоит сосредоточиться на поддержке Родины, а не тратить время впустую на необоснованное недовольство. Такое мнение озвучил военный обозреватель, создатель Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.

Сейчас гражданам стоит сосредоточиться на поддержке Родины, а не тратить время впустую на необоснованное недовольство. Такое мнение озвучил военный обозреватель, создатель Telegram-канала "Colonelcassad" Борис Рожин.Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин критику некоторых людей в адрес деятельности ЧВК "Вагнер" в Донбассе. Предприниматель предложил недовольным самостоятельно записаться на фронт добровольцами."Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и "убивайте" врагов!" – цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Рожин согласился с позицией Пригожина. Он считает, что в текущих обстоятельствах главная задача ответственных граждан — приносить стране пользу, а не пустословить:"Я считаю, что население должно поддерживать Родину. А пустая критика и болтовня делу не помогут".Эксперт добавил, что существует множество вариантов, как помочь стране. Пока одни граждане сражаются на передовой, другие могут выполнять важную работу в тылу."Есть масса способов быть полезным в рамках СВО. Вступай хоть в добровольческие батальоны, хоть в регулярную армию, хоть в ЧВК "Вагнер". В конце концов, каждый имеет возможность поддержать страну, трудясь на предприятиях", — резюмировал Рожин.Подразделения ЧВК "Вагнер" наступают на Бахмутском направлении. Ранее российские бойцы освободили такие населенные пункты, как Иванград, Попасная и Клиновое.