VIII Открытый московский фестиваль конного искусства и спорта пройдет с 11 по 26 мая на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ.

Для гостей подготовили выступления лучших юных и взрослых спортсменов страны, которые покажут мастерство в конноспортивных дисциплинах. Также в рамках фестиваля состоятся детские соревнования по хоббихорсингу.Мероприятие начнется с хоббихорсинга среди детей от 5 до 14 лет. 11 мая они будут соревноваться в выездке, а 12 мая юные спортсмены покажут мастерство на конкуре. 16 мая выступят дети и подростки от 6 до 16 лет.18 мая на фестивале пройдут самые крупные соревнования по джигитовке среди женщин и мужчин. На поле выйдут победили различных соревнований, чтобы вступить в борьбу за звание чемпиона Москвы.25 мая на выводном круге организуют соревнования по выездке на лошадях среди юных и взрослых участников. В заключительный день фестиваля, 26 мая, зрители смогут увидеть региональную борьбу среди взрослых и детей по конкуру.Ранее Сергей Собянин рассказал, что комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в 2026 году. Мэр подчеркнул, что планируется полностью отреставрировать главное здание и спортивную зону. Кроме того, будут выстроены заново конюшни для тысячи спортивных лошадей. По его словам, в итоге объект станет ипподромом мирового уровня, отвечающим всем современным стандартам.