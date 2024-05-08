Ольга Бузова сделала откровенное признание о начале своей карьеры на телевидении. В преддверии своего 20-летия работы на ТВ известная как певица и телеведущая заявила, что она выходец из народа.

Ольга Бузова сделала откровенное признание о начале своей карьеры на телевидении. В преддверии своего 20-летия работы на ТВ известная как певица и телеведущая заявила, что она выходец из народа.Читателей "Комсомольской правды" назвали Ольгу Бузову лучшей телеведущей 2023 года. В свежем интервью певица и ведущая заявила, что она из народа. "Меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель", — цитируют знаменитость СМИ.Начиная с участия в реалити-шоу "Дом 2" в 18 лет, Бузова постепенно завоевывала популярность на телевидении. Она упомянула о своем участии в программе "Я смогу" на канале "Россия", где получила серьезную травму спины, выполняя опасные трюки без страховки.Ольга выразила уверенность, что именно ее участие в таких проектах привлекло к ней внимание зрителей. Они видели, как она преодолевает себя, смело исполняет различные трюки и вступает в контакт со сложными ситуациями, несмотря на страх и риски.Стоит отметить, что в 2021 году Ольга находилась в списке 50 самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. По версии Forbes на тот момент ее состояние оценивалось в 3,3 миллиона долларов.Признание Ольги Бузовой о начале своей карьеры на ТВ через кастинг проливает свет на ее путь к успеху и показывает ее решимость и смелость в преодолении трудностей на пути к достижению своих целей. Ранее слова певца и композитора Юрия Лозы о том, что в России принято использовать фонограммы, напомнили об инциденте с Ольгой Бузовой. Тогда ей отобрали микрофон на одном из концертов, но голос продолжал звучать. Этот случай вызвал недоумение и бурную дикуссию в обществе.