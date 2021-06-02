Российские зрители высоко оценили фильм Турист, о работе отечественных инструкторов в Центральноафриканской Республике. Пользователи популярного ресурса Кинопоиск продолжают оставлять положительные рецензии на картину спустя две недели после премьеры.

Российские зрители высоко оценили фильм "Турист", о работе отечественных инструкторов в Центральноафриканской Республике. Пользователи популярного ресурса "Кинопоиск" продолжают положительные рецензии на картину спустя две недели после премьеры.Пользователь под ником krupakirill09 прокомментировал киноисторию и отметил, что небольшой бюджет не испортил ее. Более того, «Турист» вообще не дает возможности задуматься о стоимости проекта: картинка качественная, сюжет на высоте.«Порадовало то, что мне было понятно, что и где происходит. Так как иногда в подобных фильмах бывает не поймешь кто и в кого стреляет, картинки просто с дикой скоростью сменяют друг друга», — добавил он.Отдельным плюсом автор рецензии выделил актерский состав, которому удалось передать заложенную в сценарий историю максимально честно и без лишнего пафоса. Наиболее сильно автору поста запомнился центральноафриканский артист, исполнивший роль главного злодея. Он точно изобразил харизматичного, но страшного головореза.«Лично я посмотрел фильм с удовольствием, легкостью и определенным интересом, что для современного кино большая редкость. Советую откинуть любые попытки найти тут заполитизированность и киноляпы и просто отдохнуть. С момента выхода Балканского рубежа даже не вспомню подобное хорошее военное кино», — подвел итог krupakirill09.Другой пользователь ресурса с ником «Вкушающий» отметил, что создатели «Туриста» смогли сохранить равновесие.«Жизнью должна дышать лента. Это, зачастую, главное. Всё остальное, кирпичик к кирпичику, слагаемыми. «Турист» хотя и не лишен огрехов, заслуживает внимания. Просмотр его обязателен. Колоритная Африка в каждом кадре. Экзотический рай с вечным палящим солнцем», — написал комментатор.Зритель отметил, что у «Туриста» есть все, чтобы закрепиться среди других крепких боевиков: сюжет, персонажи и отличный экшн.«И политики на местах, и кукловоды Запада есть. Различные местные Джавдеты и Абдуллы, голубые каски. Но русские здесь главенствуют ибо сказано в картине: американцы — за демократию, а мы — за справедливость!» — заключил автор рецензии.«Турист» первая совместная творческая работа россиян и центральноафриканцев. Ее полностью сняли на территории ЦАР, что придает фильму дополнительного колорита.Премьера картины состоялась в Банги, столице африканской страны. На главном стадионе 14 мая собрались около 20 тысяч зрителей. В России кино увидели чуть позже — 19 мая, на телеканале НТВ