Вопросы развития федеральной трассы обсудили в Белом доме.

Во Белом доме обсудили вопрос развития трассы М-7 «Волга». На 2022-2024 годы запланировано проектирование транспортной развязки в Вязниках и обхода Гороховца.«Первая повысит безопасность дорожного движения и затронет работу всей городской инфраструктуры. В Вязниках ведутся подготовительные работы по её разработке. В Гороховце рассматривается вариант с проходом дороги через город с возможностью объезда четырёх населённых пунктов», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Продолжается разработка проекта объезда Покрова протяжённостью 15 километров. После завершения ремонтных работ на участке М-7, проходящем через улицы города, в 2023 году здесь ликвидируют светофоры и левые повороты.В свою очередь проект Северного обхода города Владимира будет учитывать особенности движения в областном центре, а также ряд перспективных объектов, среди которых подъезд к Иванову.«Начало предполагается в виде транспортного узла в месте примыкания М-7 и М-12 с выходом на Р-132» - уточнили чиновники.В программе развития автомагистрали находится и Южный обход Владимира.«Предусматривается расширение проезжей части до четырёх полос, но к нему приступят нескоро. Сейчас на участке запланирован ремонт дорожного полотна и искусственных сооружений. На двух полосах будут установлены светоотражающие щитки», - добавили в обладминистрации.Добавим, что к 2035 году власти намерены осветить все пешеходные переходы, расположенные на М-7 в черте населённых пунктов области.