Никита Ефремов принял вызов. Артист подвергся экстремальному похудению для роли Соловья-Разбойника в новом российском фильме Стальное сердце.

Никита Ефремов принял вызов. Артист подвергся экстремальному похудению для роли Соловья-Разбойника в новом российском фильме "Стальное сердце".В этой киноленте, срежиссированной Кареном Оганесяном, классическая богатырская тема переносится в будущее. Главные герои, Илья Муромец и Соловей-Разбойник, сражаются не на конях, а в роботизированных костюмах на арене "Робоарены".Илью Муромца исполняет Владимир Любимцев, а Соловья-Разбойника — Никита Ефремов. В интервью журналистам актер поделился своими мыслями о роли и персонаже. Он отметил, что старается вживаться в образ персонажа и даже признался, что в схватке между Соловьем и Ильей чувствовал бы интерес к противостоянию.Отношения между Соловьем-Разбойником и его дочерью в фильме описаны как сложные. Никита Ефремов подчеркнул, что его персонаж склонен к контролю и зависти, что создает напряженность в их отношениях. Он утверждает, что Соловей нуждается в противнике, как Илья Муромец, чтобы сохранить свою сущность.Актер также рассказал о своем опыте съемок в костюме боевого робота. Несмотря на неудобства передвижения в массивном костюме, он отметил, что это был интересный опыт. Ефремов похвалил эффектность образа и подчеркнул, что работа в таком костюме не оказалась для него чрезмерно трудной.Для роли актеру пришлось срочно сбросить вес, чтобы соответствовать образу. Никита рассказал, что худел за короткий срок, несмотря на то, что обычно на такие изменения требуется больше времени. Он отметил, что постоянно занимается спортом, что помогло ему успешно справиться с задачей.Ожидается, что фильм "Стальное сердце" станет захватывающим произведением, где классические персонажи оживут в новом свете будущего. Премьера запланирована на 25 мая 2025 года, и поклонники жанра уже ждут с нетерпением выхода этого фильма на экраны.