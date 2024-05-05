Райан Гослинг рассказал о том, какие роли он ни за что не сыграет. Несмотря на то, что ему поступает множество предложений, известный актер голливудского кино предпочитает выбирать проекты внимательно.

Райан Гослинг рассказал о том, какие роли он ни за что не сыграет. Несмотря на то, что ему поступает множество предложений, известный актер голливудского кино предпочитает выбирать проекты внимательно.В интервью для The Wall Street Journal Гослинг поделился, что избегает "мрачных" тем в киноиндустрии. Актер признался, что не принимает роли, которые наполняют его жизнь темными оттенками. Это связано с тем, что он ценит свою семью и не хочет допускать негатив в свою жизнь.Гослинг отметил, что принимает решения о выборе ролей совместно с партнершей по жизни, Евой Мендес. Их семейное благополучие ставится на первое место при принятии таких решений.После того, как актер сыграл драматического персонажа в фильме "Ла-Ла Ленд" вместе с Эммой Стоун, он решил сосредоточиться на более легких и позитивных ролях.Ева Мендес, возлюбленная Райана Гослинга, также отказалась от актерской карьеры в пользу воспитания дочерей. У пары две дочери: 9-летняя Эсмеральда и 8-летняя Амада. Семейные ценности и благополучие играют важную роль в жизни этой замечательной пары, определяя их выборы как в карьере, так и в личной жизни.Ранее Райан Гослинг рассказал о своих дочерях. Оказывается, девочки проявляют интерес к различным аспектам жизни, включая киноиндустрию. Например, актер упомянул, что его дочери посмотрели фильм "Барби", в котором он сыграл одну из главных ролей. Забавно, что девочкам больше понравилась Барби, чем Кен, персонаж, которого исполнял их отец. Этот факт вызвал улыбку у самого актера.