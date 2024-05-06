Традиционный фестиваль Московская весна пройдет с 6 по 12 мая на 27 площадках Москвы

В программу фестиваля войдут свыше тысячи мастер-классов, более 300 часов сценических программ, а также спортивные и творческие мероприятия. Кроме того, посетители фестиваля смогут создать поздравительные открытки для ветеранов ВОВ и передать подарки участникам СВО.Также на 24 площадках реализуется специальный проект "Дари и получай". Все желающие могут поделиться своими вещами и получить то, что им необходимо: книги, одежду и другие полезные предметы. Участники приносят хорошие, но уже ненужные им вещи, а взамен забирают себе понравившиеся.Для юных гостей подготовили занятия по ботанике и экологии. Дети научатся сажать цветы и травы и ухаживать за ними, а также узнают о системе полива и освещения. Они оформят обложки книг известных писателей и сделают иллюстрации. Кроме того, для детей предусмотрены мастер-классы по лепке и вышиванию.Любители спорта могут попробовать себя в спортивном ориентировании, потренироваться и сделать зарядку на свежем воздухе в компании единомышленников. Все желающие посетят скейт-парки на площадках "Московской весны" и в самокат-школу. Также 9 мая участники смогут сдать нормативы ГТО в облегченной версии.На фестивале выступят известные и начинающие артисты. Гости послушают джазовые композиции и оперные арии. На площадках также пройдет шоу барабанщиков, концерты, спектакли для детей и взрослых.Подробнее: