Путепровод у ДТЮ начали ремонтировать в мае, но к сентябрю рабочие закончили восстанавливать только половину моста. Судя по всему, жители города засомневались, что важный объект успеют

Путепровод у ДТЮ начали ремонтировать в мае, но к сентябрю рабочие закончили восстанавливать только половину моста. Судя по всему, жители города засомневались, что важный объект успеют сдать к ноябрю. В официальный паблик горадминистрации в соцсетях поступило несколько обращений от граждан по поводу сроков окончания работ. Власти города заверили, что будут требовать от подрядчика выполнения условий