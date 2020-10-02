Уже стартовал прием предварительных заявок.

Бесплатные земельные участки для выращивания овощей в Костромской области выделяют по инициативе главы региона. В этом году огородники уже собрали свой урожай. В следующем году снова взять землю решились 86 семей, который понравился первый опыт. За ними снова закрепят те учатки, которые они возделывали. Всего в этмо году было выделено 140 участков. Большую часть площадей заняли под картофель, также растили и другие корнеплоды. В основном, огородничеством занимались горожане. Эта мера социальной поддержки жителей была установлена в период ограничений экономической деятельности по причине пандемии.Землю выдают на посевных площадях сельхозхозяйств региона. Использовать ее можно только по назначению – для выращивания овощных культур.Чтобы получить надел любой площади, нужно обратиться в администрацию поселения по месту расположения участка. Под эти цели в регионе выделено около 2000 гектаров во всех муниципалитетах.