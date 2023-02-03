В Судогодском районе суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 42-летнего мужчины, который должен был подростку денег.

В Судогодском районе суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 42-летнего мужчины, который должен был подростку денег. «В ночь с 15 на 16 августа 2021 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения приехал к дому своего знакомого в целях истребовать от него долг в размере 47,5 тысяч рублей. На фоне