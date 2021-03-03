Похищенное и незаконно сбытое имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.
Летом 2020 года в ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по факту кражи ноутбука из квартиры. В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого и установили, что похищенную технику он передал своему знакомому, 29-летнему местному жителю.
Зная, что имущество добыто преступным путем, мужчина не принял мер к поиску владельцев и не сообщил о данном факте в полицию, а сбыл его третьим лицам.
Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 18 000.
В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
Похищенное и незаконно сбытое имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.