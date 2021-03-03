Похищенное и незаконно сбытое имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.

Летом 2020 года в ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по факту кражи ноутбука из квартиры. В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого и установили, что похищенную технику он передал своему знакомому, 29-летнему местному жителю.Зная, что имущество добыто преступным путем, мужчина не принял мер к поиску владельцев и не сообщил о данном факте в полицию, а сбыл его третьим лицам.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 18 000.В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).Похищенное и незаконно сбытое имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.