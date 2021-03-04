Российский актер Сергей-Бодров-младший умер в 2002 году в возрасте 30 лет. Он со своей съемочной группой отправился в горы Северной Осетии снимать фильм Связной. Когда команда возвращалась обратно, их накрыло лавиной. Тело Бодрова так и не нашли. С тех пор вокруг его жизни и смети ходит много легенд. Звезда оставила после себя двух детей, которые ведут непубличный образ жизни.

Российский актер Сергей-Бодров-младший умер в 2002 году в возрасте 30 лет. Он со своей съемочной группой отправился в горы Северной Осетии снимать фильм "Связной". Когда команда возвращалась обратно, их накрыло лавиной. Тело Бодрова так и не нашли. С тех пор вокруг его жизни и смети ходит много легенд. Звезда оставила после себя двух детей, которые ведут непубличный образ жизни.Сергей Бодров-младший и Светлана познакомились в 1997 году. Тогда Бодров был автором и ведущим программы «Взгляд». Светлана работала режиссером программы «Жди меня», была автором многих программ. Их чувства вспыхнули на Кубе. В 1998 году пара поженилась.После смерти Сергея Бодрова-младшего его вдова одна воспитывает дочь Ольгу и сына Александра. Она не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. О детях актера до недавних пор было почти ничего не известно. И вот теперь информация стала постепенно появляться.ДОЧЬ ОЛЬГАВ 1998 году у Сергея Бодрова-младшего и Светланы родилась дочь Ольга. Повзрослев, девушка пошла по стопам творческого отца и стала актрисой. В 2016 году она поступила ГИТИС, снималась в биографическом фильме «Калашников», сценаристом которого стал ее дед Сергей Бодров-старший. Сейчас актерская карьера Ольги набирает обороты.22-летняя девушка играет в театре, снимается в фильмах, сочиняет стихи. Недавно Ольга сыграла Лару в «Докторе Живаго», поставленном в «Мастерской Петра Фоменко». На днях в СМИ появилась информация о том, что Ольга вышла замуж. Ее избранником стал 30-летний актер театра Маяковского с созвучным отцовскому именем Сергей Быстров.СЫНВ 2002 году у Сергея Бодрова-младшего и Светланы родился второй ребенок – сын Александр. Актер долго мечтал о сыне и был вне себя от радости, узнав о скором прибавлении. Имя Бодров выбрал для сына сам. Однако вскоре жизнь актера трагически оборвалась... Через месяц после рождения наследника Сергей Бодров умер.Александру Бодрову скоро исполнится 18 лет. Светлана Бодрова рассказывала, что сын растет точной копией его звездного отца. У него есть своя группа CRACK SQUAD. Он сочиняет и читает рэп под псевдонимом Simple Sanya. Свои треки он записывает на студии у друзей и пока об этом его творчестве мало кто знает.