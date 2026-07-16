Итогами выпускных экзаменов и результатами апелляций поделилась замглавы администрации города Елена Запруднова.

Замглавы администрации города Елена Запруднова поделилась результатами выпускных экзаменов текущего года. Аттестацию успешно прошли 3900 9-классников и 1600 11-классников. Все испытания на базе десятков подготовленных пунктов завершились в штатном режиме.В областном центре не зафиксировали ни одного нарушения правил. При этом 17 учеников смогли повысить свои оценки через апелляцию. Текущий сезон стал рекордным по числу стобалльников — высший балл получили 31 человек, а двое сдали на максимум сразу 2 предмета.Сейчас специалисты подводят финальные итоги после прошедших в июле дополнительных дней пересдач, которые должны увеличить число медалистов.