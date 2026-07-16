Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Муромские следователи СК завершили расследование дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении немаркированной никотинсодержащей продукции для продажи.Выяснилось, что в декабре 2024 года молодой человек арендовал торговую площадь на Московской улице в Муроме, оформив договор на ИП своей матери. Он закупал в столице электронные сигареты и жидкости к ним, после чего перепродавал их без обязательной маркировки и предупреждающей информации.В марте 2026 года полицейские изъяли из его магазина 611 нелегальных электронных сигарет и флаконов с жидкостями общим объемом свыше десяти литров. Стоимость изъятого превысила 1,1 миллиона рублей. Мужчина сознался в содеянном.