На данном этапе установлены основные колонны и балки. Сейчас строители монтируют металлический каркас.

Во Владимире начались работы по возведению Бегового центра ВФЛА. На первых снимках со стройплощадки уже можно увидеть очертания будущего спортобъекта. Беговой центр строится по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке АНО «Евразия». На данном этапе установлены основные колонны и балки. Сейчас строители монтируют металлический каркас.Комплекс расположится в парке культуры и отдыха «Добросельский». В Беговом центре оборудуют раздевалки, душевые, тренировочные залы, зоны отдыха и восстановления. Заниматься здесь смогут все желающие. На территории планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия.Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что центр будет бесплатным для всех посетителей.«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.Амбассадор проекта ВФЛА, руководитель Федерации гонок с препятствиями во Владимирской области, организатор и участник марафонов Илья Кехтер рассказал, что в последнее время бег во Владимире стал значительно популярнее: проходит гораздо больше стартов и совместных пробежек, а многие жители выбирают бег не только ради спортивных результатов, но и для здоровья и общения. При этом, по его словам, городу не хватает единого пространства, объединяющего любителей бега, и именно такую роль должен выполнить будущий Беговой центр.«Беговое сообщество, конечно, ждет улучшения инфраструктуры, которое позволит тренироваться лучше, чаще и комфортнее. И второй момент: этот центр снизит сопротивление новичков, уберет несколько вопросов, которые мешают начать бегать — раздевалки, душевые; дождь, который мешает после тренировки. Этот центр поможет многим начать», — считает Илья Кехтер.Открыть Беговой центр во Владимире планируют в этом году.