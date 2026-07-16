Более 70 студентов смогут жить в новом комфортном общежитии в деревне Пестенькино.

В деревне Пестенькино состоялась торжественная церемония открытия обновленного жилого корпуса для учащихся педагогического института. Бывшее здание школы-сада в ходе капитального ремонта полностью перестроили и превратили в комфортабельный дом, рассчитанный на семьдесят два студента. Проект также предусматривает возможность проживания для молодых семей.Внутри здания созданы современные условия: оборудован учебный коворкинг для подготовки к занятиям, комнаты на одного-трех человек, кухонные блоки с техникой, душевые и прачечная. Как подчеркнул вице-губернатор Владимир Куимов, в этом сезоне в институт активно поступают абитуриенты из разных областей страны. Отдельные жилые помещения выделены и для приглашенных лекторов из ведущих вузов столицы и Петербурга — Гнесинки и университета имени Герцена.Новое общежитие находится всего в 20 минутах езды от самого Мурома. Чтобы путь до учебы был максимально быстрым, для будущих педагогов и их наставников организуют специальные автобусные рейсы.