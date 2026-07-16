Бывший федеральный инспектор идет на выборы в Заксобрание.

Губернатор провел заседание партийного президиума, на котором утвердили кандидата для участия в дополнительных выборах в Законодательное Собрание по округу №24 (Вязниковский район). Свободное депутатское место образовалось после того, как Роман Кавинов занял пост главы администрации Суздаля.Кандидатом стал Сергей Мамеев, получивший наибольшую поддержку граждан в ходе электронного внутрипартийного голосования. Ранее он долгое время трудился главным федеральным инспектором по региону.Решением политсовета кандидатуру Мамеева официально утвердили для участия в осенних дополнительных выборах, которые назначены на 20 сентября текущего года.