В составе колонны — уникальные раритетные машины и новейшая боевая техника.

Через территорию региона проследовала колонна бронепробега «Дорога Мужества», инициированного Военно-техническим обществом. Региональную поддержку масштабному проекту оказали областное министерство молодежной политики и центр «Авангард». В составе праздничного кортежа жители увидели как уникальную технику прошлых лет, так и новейшие образцы боевого вооружения.Руководитель министерства молодежной политики Елена Янина подчеркнула значимость акции для сохранения исторической памяти. Она отметила талант инженеров и рабочих, которые создавали технику для фронта в годы войны и продолжают обеспечивать защитников сегодня.В ходе остановок участники пробега встретились с горожанами, детально ознакомили их с характеристиками боевых машин и поделились секретами реставрации раритетов. Гости мероприятия смогли вблизи изучить экспозицию, сделать яркие снимки и пообщаться с водителями техники.