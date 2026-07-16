Мужчина вину не признал.

Суд Ленинского района Владимира вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании 1987 года рождения. Его признали виновным в хищении особо крупной суммы из бюджета при возведении пансионата.Установлено, что в 2021 году фирма подсудимого получила госзаказ на строительство жилого корпуса для пожилых и инвалидов в Гусевском. По условиям контракта стоимостью более 220 миллионов рублей, в здании должны были установить импортную дизель-генераторную станцию за 2 миллиона рублей.Не имея возможности приобрести импортное оборудование, фигурант купил более дешевую станцию «Азимут» (за 693 тысячи рублей), скрыв этот факт от заказчика. Он предоставил поддельную документацию, завысив стоимость оборудования до двух миллионов. В итоге компания получила из бюджета 2 миллиона, похитив 1,3 миллиона рублей.Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Вся сумма ущерба будет взыскана, а на его счета наложен арест.