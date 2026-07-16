В регионе продолжается масштабное благоустройство дворов.

На территории 19 муниципалитетов Владимирской области специалисты уже привели в порядок 49 дворов и 45 прилегающих зон. Как уточнили в областном Министерстве ЖКХ, суммарно за текущий сезон в регионе планируется модернизировать 492 различных пространства.Руководитель ведомства Сергей Маевский добавил, что сейчас ремонтные работы продолжаются еще в 26 населенных пунктах, где реконструируют 275 площадок, включая 218 придомовых участков.В рамках масштабного благоустройства рабочие асфальтируют проезды, прокладывают пешеходные дорожки, монтируют фонари уличного освещения, оборудуют автостоянки, а также устанавливают новые лавочки и урны. За предыдущие два года действия программы «Благодвор» в регионе удалось успешно обновить 1638 аналогичных объектов.