Каждый третий офисный сотрудник во Владимире ссорится с коллегами из-за кондиционеров — спорят в основном из-за температуры в кабинете. Чаще конфликтуют женщины, сотрудники старше 45 лет и

Каждый третий офисный сотрудник во Владимире ссорится с коллегами из-за кондиционеров — спорят в основном из-за температуры в кабинете. Чаще конфликтуют женщины, сотрудники старше 45 лет и те, у кого высшее образование, выяснили эксперты SuperJob. О конфликтах из-за климатической техники сообщили 32% опрошенных. Большинство сотрудников (55%) заявили, что в их коллективах такие споры не возникают.