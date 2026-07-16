Построили звери в лесу общий туалет. Вот раз идёт Лев мимо, видит - в туалете стекло разбито. Собирает Лев зверей и рычит:
- Кто стекло разбил - признавайтесь!
Выходит Заяц вперёд, застенчиво говорит:
- А может, и я, а может, и не я...
- Как это - я-не я?
- Ну, так... Я захожу в туалет, а там Михайло Потапыч сидит. Он меня спрашивает: "Ты линяешь?" Я: "Нет". Он мной вытерся и в окно выкинул.
Лев решил, что Заяц не виноват, стекло звери вставили.
Через неделю снова Лев идёт, и снова стекло разбито.
Собирает зверей, спрашивает, и снова Заяц: "Я-не я..."
- А теперь как? - спрашивает Лев.
- Ну, сижу я в туалете, входит Ёжик. Я его спрашиваю: "Ты линяешь?"
Он: "Нет..." Я им вытерся, а там не помню, кто из нас первый вылетел...
еще анекдот!