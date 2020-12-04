Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России запускает кампанию по обучению наблюдателей за избирательными процессами. Об этом специалистов просили представители различных общественных организаций и политических партий.

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России запускает кампанию по обучению наблюдателей за избирательными процессами. Об этом специалистов просили представители различных общественных организаций и политических партий.Экспертное обсуждение вопросов, связанных с ее проведением и главными задачами, состоится в рамках круглого стола "Старт программы массового обучения наблюдателей – 2021". Мероприятие состоится во вторник, 8 декабря в 11:00 в здании Общественной палаты России (ОП РФ), расположенном по адресу: Москва, улица Миусская площадь, дом №7.Организатором конференции выступит Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. Следить за ходом дискуссии будет председатель Совета, член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Максим Григорьев.Спикерами на мероприятии выступят: заместитель главы Координационного совета, член Комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова; представитель Совета по развитию гражданского общества и прав человека при президенте России и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, член исполнительного комитета корпуса "За чистые выборы" Алексей Песков и представители российских политических партий.