Эксперты признали атлетичную форму Надежды Афанасьевой лучшей в Европе.

Надежда Афанасьева из Владимира стала абсолютной чемпионкой Европы в соревнованиях по бодибилдингу в номинации бодифитнес.Из-за пандемии международное состязание было организовано в онлайн-формате, который предоставил спортсменам со всего мира возможность поучаствовать в нем. Чемпионат шел в прямом эфире, трансляцию посмотрели тысячи болельщиков.Спортивное телосложение, артистизм и грацию оценивали судьи из 14 разных стран. Надежда учится в ВлГУ и работает тренером одного из фитнес-клубов Владимира, она уже участвовала в подобных соревнованиях. Но в этот раз тренировки проходили в домашних условиях.