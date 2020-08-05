А люди всё умирают и умирают. Новые жертвы КОВИДа во Владимирской области. Число летальных исходов cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё четыре пациента. Прирост ежедневных

А люди всё умирают и умирают. Новые жертвы КОВИДа во Владимирской области. Число летальных исходов cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё четыре пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 153-х. Новых случаев заболевания за последние сутки 22. Всего