О ликвидации каких-либо экспозиций речи не идёт.

В Детском музейном центре ВСМЗ появятся новые экспозиции. Он переезжает в правое крыло первого этажа Палат. Об изменениях в работе Владимиро-Суздальского музея-заповедника пишут наши коллеги изКроме увольнения сотрудников, первые 100 дней работы нового гендиректора Сергея Рыбакова запомнились открытием интерактивной выставки «Прогулка по старому городу». Также руководитель запланировал ряд изменений в работе Палат.«Появление в левом крыле музейного центра «Палаты» анфилады свободных помещений создаст условия для их лучшего использования в целях показа экспонатов и привлечения посетителей. Тематика и форма будут определены ученым советом на основании предложений сотрудников. Планов изменений в отношении видеозала, трактира и «Дворцового зала» в настоящее время не имеется. Музей-заповедник готовится к проведению ремонта в пространстве, занимаемом экспозицией «Минувших дней очарованье», а также в бывшем хранилище, расположенном за указанной экспозицией, что повлечёт закрытие доступа на определенное время», - сообщили в учреждении.Залы на третьем этаже Палат продолжают работать в прежнем режиме. О ликвидации каких-либо экспозиций речи не идёт.Ранее мы сообщали, что