На это выделено более 390 млн рублей.

Во Владимирской области полным ходом идёт преображение парков, скверов, тротуаров, детских площадок и дворов! Всё это благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональной программе «Благодвор».Губернатор Александр Авдеев сообщил, что в рамках нацпроекта благоустраивается 53 территории в 25 муниципалитетах, на что выделено более 390 млн рублей. Уже преобразились сквер во Владимире и мемориальный сквер в Курлово.А четыре проекта, победившие во всероссийском конкурсе, получили 452 млн рублей на создание комфортной городской среды! В Муроме обновляется привокзальная площадь, в Гусь-Хрустальном - набережная, а в Камешково и Покрове реализуются интересные проекты «Мелодия рожка» и «Чёрное озеро».Губернатор подчеркнул, что в этом году они завершают два крупных проекта, начатых в 2024 году, а именно: набережную Оки в Муроме и Парк имени 950-летия Суздаля.Не отстаёт и программа «Благодвор»! В прошлом году было приведено в порядок 889 дворов на сумму 1,5 млрд рублей. В этом году финансирование сохранено, и планируется благоустроить около 700 территорий в 74 муниципалитетах. В 18 муниципальных образованиях работы уже завершены на 62 территориях.