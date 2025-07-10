Проект реконструкции железнодорожного вокзала Владимира направлен на государственную экспертизу. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По словам главы

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Владимира направлен на государственную экспертизу. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, обновление вокзала – часть подготовки к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России», которое отметят в 2027 году. Планируется не только благоустройство привокзальных территорий во Владимире, Муроме и Боголюбове, но и создание современной