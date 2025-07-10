Комплекс включает административное здание, производственные и складские площади с высокими потолками и собственной инфраструктурой.

В Покрове Владимирской области продают крупный производственный комплекс на улице Франца Штольверка, 8. Информация опубликована на сайте объявлений.За 3,2 млрд рублей предлагают приобрести инновационный завод легких конструкций и завод упаковки общей площадью 32 тысячи кв.м.Комплекс включает административное здание, производственные и складские площади с высокими потолками и собственной инфраструктурой.