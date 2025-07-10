Мусорный вандализм. Неизвестный разбросал мусор по платной парковке на улице Спасской. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 9 июля ранним утром. На кадрах мужчина в красных

Мусорный вандализм. Неизвестный разбросал мусор по платной парковке на улице Спасской. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 9 июля ранним утром. На кадрах мужчина в красных перчатках собирает различный мусор, затем вооружившись щеткой, сметает отходы, складывая все это на определенном парковочном месте. Какая его преследовала цель — непонятно. Центр управления городскими дорогами сообщил об инциденте в управление