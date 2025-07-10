Медаль за любовь и верность получили более 40 семей Владимира. Государственные награды вручили в Центре культуры и искусства, приурочив торжество ко Дню семьи, любви и верности. В качестве

Медаль за любовь и верность получили более 40 семей Владимира. Государственные награды вручили в Центре культуры и искусства, приурочив торжество ко Дню семьи, любви и верности. В качестве приглашенных гостей те, чей стаж совместной жизни насчитывает десятки лет, а иногда и больше полувека. Все эти пары уже не понаслышке знают, что такое серебряная свадьба или