Иногда стоит себя чем-то радовать или баловать, особенно в осенние дни. Так певица Наташа Королева психанула и сделала себе подарок.

Иногда стоит себя чем-то радовать или баловать, особенно в осенние дни. Так певица Наташа Королева психанула и сделала себе подарок.Не так давно у артистки и ее супруга прошла топазовая свадьба. Наталия замужем за Сергеем Глушко (более известным как Тарзан) уже более 16 лет. Разумеется, такая знаменательная дата для семейной пары не могла остаться без какого-то праздничного приобретения.Как издание Teleprogramma.pro, в честь свадьбы Королева на своем приусадебном участке обустроила беседку. Пост с выражением восторга певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.Публикацию россиянка подписала так: "Вжизни всегда должно быть место семье, друзьям и, конечно, подаркам!Давно мечтала утеплить нашу уютную летнюю беседку чтобы устраиватьдружеские посиделки круглый год и в любую погоду. Мечта сбылась! Сделалисебе презент на топазовую годовщину (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.).Поклонники Королевой отреагировали лайками и комментариями на забавный видеоролик. В нем певица говорит, что она"психанула и сделала себе такой рациональный подарок", а в конце видео исполняет чудный веселый танец.Приятно видеть, что настроение звезды отечественной эстрады улучшилось. Напомним, что ранее Наталья Королева устроила Певица вспомнила своего покойного отца и поделилась печальными мыслями со своими подписчиками.