Известный блогер Лена Миро высказалась по поводу слухов вокруг рэпера Тимати. Обозревательница предположила, что артист действительно нашел себе новую любовницу.

Известный блогер Лена Миро высказалась по поводу слухов вокругрэпера Тимати. Обозревательница предположила, что артист действительно нашел себе новую любовницу.16 октября Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. Теперь модель привыкает к ролиматери под чутким руководством свекрови – Симоны Юнусовой. Девушка ежедневно рассказываетподписчикам в соцсетях о том, как развивается ее малыш.Между тем сам рэпер Тимати укатил на курорт. Артистпубликует снимки с Мальдив. Там он занимается серфингом в большой компании. В Сетитут же появились слухи, что у звезды появилась другая.На сплетни о Тимати обратила внимание блогер Лена Миро. Поее мнению, если домыслы правдивы, то в этом нет ничего удивительного, ведь когда бывшая девушка артистаАлена Шишкова родила ему дочь, он закрутил роман с Анастасией Решетовой. Обозревательницасчитает, что теперь, по логике вещей, найдет себе новую подружку.20 Окт 2019 в 9:32 PDT"Что, по-вашему, должен делать хороший отец? Менятьподгузники, кормить по часам, ночами не спать, укачивая младенца? Серьезно? Даникто из черных дыр так себя не ведет. Вон, Собчак, когда родила, на второйдень ускакала задорным конем на презентацию. А где дети других дырок? Да тамже, где и у Ксении – на руках нянек", – рассудила Миро.По мнению блогера, бывшая и нынешняя возлюбленныетеперь должны "не отсвечивать". Вести тихонько микроблоги и заниматься бизнесом, который для них открыли.2 Ноя 2019 в 7:17 PDT