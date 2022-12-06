В Новошахтинске мужчина открыл пулеметную очередь в сторону полицейских. Инцидент произошел во время работы сотрудников ППС, которые прочесывали местность и встретили в лесу неизвестного ..

В Новошахтинске мужчина открыл пулеметную очередь в сторону полицейских. Инцидент произошел во время работы сотрудников ППС, которые прочесывали местность и встретили в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Как сообщает , увидев сотрудников полиции, мужчина открыл огонь.В городе был объявлен план "Сирена". Жителей города попросили не покидать домов, для поимки подозреваемого в Новошахтинск прибыли дополнительные силы ОМОН и Росгвардии. По данным телеканала , стрелявшего удалось поймать.