Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району во взаимодействии с региональным УФСБ...

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы.Установлено, что подозреваемая, работая в должности начальника одного из отделений связи, использовала денежные средства, полученные от клиентов отделения «в счет оплаты услуг, оказанных по доставке отправлений».На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в течение двух лет женщине удалось присвоить более 250 000 рублей.Фото: pxfuel.com