Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району во взаимодействии с региональным УФСБ...
Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы.
Установлено, что подозреваемая, работая в должности начальника одного из отделений связи, использовала денежные средства, полученные от клиентов отделения «в счет оплаты услуг, оказанных по доставке отправлений».
На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в течение двух лет женщине удалось присвоить более 250 000 рублей.
Фото: pxfuel.com