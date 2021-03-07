У руководства Украины, по всей видимости, началось весеннее обострение, которое вылилось в обострение обстановки на Донбассе. Но на сей раз Киев рискует зайти слишком далеко.

У руководства Украины, по всей видимости, началось "весеннее обострение", которое вылилось в обострение обстановки на Донбассе. Но на сей раз Киев рискует зайти слишком далеко.Знаменитая украинская юрист Татьяна Монтян считает, что в попытках милитаризировать украинское общество, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут воплотить в жизнь мифическую российскую угрозу, о которой они неустанно твердят уже несколько лет подряд. Адвокат пояснила, что если в начале украинского кризиса некоторые граждане поддерживали так называемую "антитеррористическую операцию" против отделившихся ДНР и ЛНР, то в настоящее время воевать уже никто не рвётся.Монтян считает, что воинственная риторика властей – всего лишь попытка пиара, поскольку все понимают, что в действительности происходит на Донбассе и в вооружённых силах страны. И если несколько подразделений укомплектованы и хорошо снабжаются, то в остальных ситуация оставляет желать лучшего.Юрист уверена, что навряд ли власти действительно попробуют провести мобилизацию. В таком случае люди будут уклоняться от неё всеми доступными способами, поскольку война на Донбассе давно утратила для всех смысл.Татьяна Монтян пояснила, что если западные покровители Незалежной окажут ей военную поддержку и помогут вернуть утраченные территории, есть все основания полагать, что на сей раз президент России Владимир Путин действительно "явится на войну" и тогда Киеву воистину не поздоровится.