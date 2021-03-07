С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18688 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16431 пациента. В стационарах лежит 363 жителя, из них 218 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1682 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 43 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 75 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 24 костромичам. По три инфицированных выявлено в Шарье и Нерехтском районе. По два пациента с ковидом прибавилось в Волгореченске и Кадые. По одному - в Мантурово, Георгиевском, Макарьеве, Сусанино, Солигаличе, а также в Галичском, Костромском, Красносельском и Буйском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18688 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16431 пациента. В стационарах лежит 363 жителя, из них 218 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1682 заболевших.