Специалисты Росконтроля назвали продукты, которые могут стать переносчиками коронавируса COVID-19. Среди них – фрукты, овощи и пища в упаковке, сообщает По словам экспертов, через ..

Специалисты Росконтроля назвали продукты, которые могут стать переносчиками коронавируса COVID-19. Среди них – фрукты, овощи и пища в упаковке, сообщаетПо словам экспертов, через продовольственные можно заразиться, если немногим ранее рядом с ними покашлял инфицированный человек. Однако на практике риск такого заражения минимален: вирус не может долго жить вне живого организма. Тем не менее, в Роскотроле рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи и подвергать другие продукты температурной обработке.6 Апр 2020 в 8:12 PDT