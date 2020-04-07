В Китае впервые с января 2020 года за сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом COVID-19. При этом общее число зараженных остается высоким: 81740 человек, сообщает За минувшие 24 в ..

В Китае впервые с января 2020 года за сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом COVID-19. При этом общее число зараженных остается высоким: 81740 человек, сообщаетЗа минувшие 24 в Поднебесной обнаружили еще 32 больных коронавирусом. Количество выздоровевших достигло 77161 пациентов. В российском консульстве в Харбине сообщили, что около 20 китайцев, вернувшихся на родину из России были заражены инфекцией.