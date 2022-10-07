В России утверждены новые Правила дорожного движения (ПДД), которые будут регулировать движение электросамокатов, гироскутеров и прочих недавно массово появившихся средств передвижения. ..

В России утверждены новые Правила дорожного движения (ПДД), которые будут регулировать движение электросамокатов, гироскутеров и прочих недавно массово появившихся средств передвижения. Об этом сообщают."Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности", – цитирует кабмин "Радио 1".Согласно новым правилам, скорость электросамокатов теперь не должна превышать 25 км в час, а вес 35 килограммов. Люди на средствах малой мобильности должны спешиваться перед пешеходным переходом, да и в целом пешеходы получили приоритет. Помимо этого, выезд на дороги на электросамокате разрешен только лицам старше 14 лет на имеющем тормозную систему и фары белого и красного цвета устройстве, пишет .