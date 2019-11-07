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<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-larisa-guzeeva-otkrovenno-ob-opuxoli-yunoj-docheri.html" target="_blank">Лариса Гузеева откровенно об опухоли юной дочери</a> - Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с самой актрисой, чтобы выяснить подробности.