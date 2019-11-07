У знаменитого артиста Филиппа Киркорова появились проблемы. На него завели дело.

У знаменитого артиста Филиппа Киркорова появились проблемы. На него завели дело.Аудитория привыкла видеть певца в наилучшем свете – в роскошных нарядах, в интересных номерах, с любимыми многими песнями. Теперь же Киркорова выставляют в неприглядном виде. Выяснилось, что у знаменитости имеется непогашенная задолженность, из-за которого в отношении его возбудили административное дело.Отмечается, что певец задолжал коммунальным службам. Сумма, впрочем, незначительная – около трех тысяч рублей. Тем не менее, жилищники собрались взыскать с короля отечественной эстрады долг через судебных приставов.Как информагентство "Москва", согласно документам, исполнительное производство в отношении Киркоровабыло возбуждено 10 октября 2019 г. на основании судебного приказа №422 от 28 июня 2019 г. Теперь дело певца будет рассмотрено мировым судьей.21 Окт 2019 в 9:13 PDTС иском обратился ГБУ "Жилищник Таганского района". Впрочем, пока что знаменитый артист и его представители никак не комментируют ситуацию. У Филиппа Бедросовича плотный график – концерты, запись песен, интервью. Вероятно, что выносить дело на обозрение широкой публике у него просто нет ни времени, ни желания.