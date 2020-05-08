08.05.2020

2020-05-08 15:40:04

Прокуратура подтвердила факты нарушения мер защиты в Карабановской больнице

Прокуратурой области проведена проверка доводов обращений граждан и сообщений в СМИ о ситуации с оказанием медицинской помощи в Карабановской городской больнице. Установлены факты ненадлежащего исполнения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства и законодательства о здравоохранении.

Так, в связи с введением режима повышенной готовности Кабарановская городская больница перепрофилирована под инфекционный госпиталь для лечения коронавирусных больных, при этом укомплектованность медперсонала средствами индивидуальной защиты не произведена. Из-за отсутствия контроля со стороны руководства департамента здравоохранения администрации области и лечебного учреждения своевременные закупки масок и защитных костюмов не произведены в достаточном объеме. В связи с этим сотрудники больницы вынуждены были использовать средства защиты повторно после санитарной обработки и дезинфекции. Контроль за их обработкой со стороны руководства лечебного учреждения не осуществлялся.

Факт получения ожогов медсестрой от повторного использования средств защиты нашел свое подтверждение. Данное обстоятельство послужило основанием для проведения доследственной проверки Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области, которая до настоящего времени не завершена.

Помимо этого, исследован вопрос об организации питания пациентов и обслуживающего персонала. Нарушений не имеется.

Вместе с тем, ранее Александровской городской прокуратурой по фактам ненадлежащего исполнения законодательства об оказании услуг аутсорсинга ранее проводилась проверка, выявлены нарушения, внесено представление, по постановлениям прокурора 3 лица привлечено к административной ответственности.

Кроме того, 08.04.2020 в терапевтическое отделение поступил больной с диагнозом «внебольничная пневмония». 12.04.2020 по результатам анализов у него подтверждена коронавирусная инфекция, в связи с чем он переведен в инфекционное отделение больницы. После этого произведена уборка и дезинфекция палат. У сотрудников медицинского учреждения, контактировавших с указанным пациентом, взяты анализы. После проведения лабораторных следований положительный анализ подтвердился у двух медицинских работников. Они в настоящее время находятся на домашнем лечении. Все остальные медики, пройдя тестирование и получив отрицательный результат, вновь приступили к работе.

В связи с допущенными нарушениями Александровским городским прокурором подготовлены представления главному врачу лечебного учреждения и главе администрации – начальнику оперативного штаба. Как указано выше, также проводится доследственная проверка СУ СК России по Владимирской области на предмет наличия в действиях руководства учреждения состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (поручение травмы на производстве), сообщает областная прокуратура.

В настоящее время все нарушения в больнице устранены. Что касается применения дезрастворов - больница их делала сама. Была ли в составе хлорка - остается тайной

Напомним, медработники карабановского госпиталя продемонстрировали в соцсетях ожоги на лицах из-за вынужденного многоразового использования одноразовых масок после их обработки хлором. В разговоре с журналистами двух федеральных каналов они подтвердили, что работают с инфицированными больными без средств индивидуальной защиты.