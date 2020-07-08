Михаил Галустян поздравил свою жену не только с прекрасной датой, связанной с их свадьбой, но и с днем рождения возлюбленной. Уже 13 лет российский комик вместе со своей супругой счастлив в браке. Торжественная церемония состоялась в особенный день – 07.07.2007 года.

Михаил Галустян поздравил свою жену не только с прекрасной датой, связанной с их свадьбой, но и с днем рождения возлюбленной. Уже 13 лет российский комик вместе со своей супругой счастлив в браке. Торжественная церемония состоялась в особенный день – 07.07.2007 года.Три семерки преследует комика по жизни. Михаил Галустян отмечал, что заветные числа выгравированы на их обручальных кольцах и символизируют единство семьи юмориста. Красивая дата важна не толькообразованием новой ячейки общества, но и днем рождения самой Виктории – жены Галустяна.Комик неоднократно рассказывал, как тепло относится к своей жене и двум дочерям. Стоит отметить, что звездная супруга всегда поддерживает мужа и даже становится участницей его творческих номеров. Несколько недель назад в эфир вышли первые серии шоу "Миша портит все". По сюжету развлекательной программы Галустян попадет в тюрьму, откуда собственно и должна его вытащить Виктория. Ради съемок шоу девушка вернулась с отдыха из Сочи.7 Июл 2020 в 1:42 PDTСегодня артист трогательно поздравил свою деятельную супругу на просторах "Инстаграма". Михаил написал теплые слова и напомнил подписчикам, что 7 июля является важным днем в семье Галустян."Давайте поздравим очень добрую,красивую и еще очень маленькую девочку с Днем рождения. P.S. Сегодня еще и годовщина нашей свадьбы", – заявил артист в личном блоге.К поздравлениям присоединились коллеги по цеху юмориста. Жена Александра Реввы публично призналась в любви Виктории и пожелала ей крепкого здоровья. Многочисленные подписчики комика отметили сногсшибательную внешность молодой именинницы. Комментаторы добавили, что супруге Галустяна еще долгое время не понадобятся никакие подтяжки и коррекции фигуры.