Подведены итоги января-июля 2022 года.

За январь-июля 2022 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправили около 19,9 млн пассажиров – это на 3,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В июле со станций Горьковской магистрали отправили больше 3,7 млн пассажиров - это на 9,9% больше, чем в июле 2021 года. Из них 950 тысяч в поездах дальнего следования (+25,2%) и около 2,8 млн – в пригородных поездах (+5,5%).Пассажирооборот составил более 1,1 млрд пасс-км (+16,7%), около 1 млрд пасс-км (+17,2%) из них в дальнем следовании и больше 125 млн пасс-км (+13,1%) - в пригородном сообщении.Всего за 7 месяцев поездами дальнего следования воспользовались 4,4 млн пассажиров – на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Электричками - 15,5 млн человек(+2,3%).Пассажирооборот составил 5,1 млрд пасс-км (+10,3%): в поездах дальнего следования – больше 4,4 млрд пасс-км (+11%), а в пригородных – 670 млн пасс-км (+5,8%).