Ещё одного пострадавшего в аварии деблокировали спасатели МЧС.

В 18-16 7 сентября в Вязниковском районе на трассе М-7 произошло смертельное ДТП. «Десятка» угодила под фуру, стоящую на обочине дороги.На место аварии незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.«В результате ДТП произошло столкновение «ВАЗ-2110» со стоящим на обочине грузовиком. Пострадали двое, один – погиб. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из легкового автомобиля», - пояснили в пресс-службе МЧС.Всего к ликвидации последствий случившегося привлекались 13 человек и 5 единиц техники. От МЧС - 6 сотрудников, а также 2 единицы техники.